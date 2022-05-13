Altekma’da işlem tamam

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, gelecek sezonun çalışmalarına start verirken 2020-2021 sezonunda takıma katılan Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher ile sözleşme yenilediği bildirildi. Son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Sada Cruzeiro forması giyen oyuncu kariyerinde; Fluminense, Pinheiros/Sky, UFJF, Voleisul/ Paqueta; Esportes, Sao Jose Volei, Sesc-RJ, Lindaren Volley Amriswil ve Copel Telecom/Maringa; Volei takımlarında forma giydi. Brezilya Milli Takımı oyuncusu olan Hugo Hamacher, ülkesi ile birlikte 2019 yılında Güney Amerika Şampiyonluğu yaşadı.

LİGİ 9. SIRADA TAMAMLADI

Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen İzmir temsilcisi 26 maç sonunda ligi 9. sırada tamamlamıştı. Sezon boyunca 9 galibiyet elde eden Altekma 17 mağlubiyet elde etmiş ve toplamda 29 puanı hanesine yazdırmıştı. Son maçında Ziraat Bankkart'a 3-0 yenilen ekibin önümüzdeki sezon daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalara başlayacağı ve transferleri ardı ardına duyuracağı öğrenildi.