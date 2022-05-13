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Haberler Spor Altınordu’dan destek çağrısı

Altınordu’dan destek çağrısı

İzmir temsilcisi tüm futbolseverleri cumartesi günkü Balıkesirspor maçına davet etti. Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan kırmızı-lacivertliler, "Haydi İzmir, cumartesi tek nefes tek yürek. Sen de tribündeki yerini al. Birlikte daha güçlüyüz" mesajını paylaştı

13.5.2022

Altınordu’dan destek çağrısı

Spor Toto Birinci Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Altınordu, bu hafta tribün desteğini arkasına almak için İzmirli futbolseverlere çağrı yaptı. Cumartesi günü lige mendil sallayan son sıradaki Balıkesirspor'u konuk edecek kırmızı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Haydi İzmir, cumartesi tek nefes tek yürek. Sen de tribündeki yerini al, Balıkesirspor maçında bizi yalnız bırakma. Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verildi. Açıklamada ayrıca, "Tüm İzmir'i bu maçta Türkiye'nin Altınordu'sunu desteklemeye bekliyoruz. Gücümüze güç katmak için Bornova'da buluşalım" ifadeleri yer aldı.

Biletleri 1 TL'den satışa sunulan müsabakada ev sahibi ekibi maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri destekleyecek. İç sahadaki son 3 maçında Erzurumspor, Adanaspor ve Manisa FK'yı mağlup eden Altınordu, seyircisi önünde 4'te 4 yaparak son haftaya avantajlı girmeyi hedefliyor.

İZMİR EKİBİNDE 6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Altınordu'da cumartesi günü İzmir'de oynanacak Balıkesirspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. İzmir temsilcisinde sağ bek Rıdvan, stoper Volkan, sol bek Yusuf Can, ön libero Kubilay, forvet arkası Recep ve sağ kanat Kenan bu hafta kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Beypiliç Boluspor deplasmanında görev yapamayacak.

ALAATTİN EFE'DEN ACI HABER GELDİ
ALTINORDU Çine Futbol Okulu sporcularından Alaattin Efe Peslan'ın yaşam mücadelesini kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Aydın-Muğla Karayolu Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde 21 Nisan'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Alaattin Efe, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Minik sporcunun cenaze namazında tabutunun üzerine Altınordu forması serildi.

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