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Haberler Spor Bodrum turu rövansa bıraktı

Bodrum turu rövansa bıraktı

İki takımın da gol yollarında etkili olmadığı maçta yeşil-beyazlı takım, avantajlı skoru elde edemedi

13.5.2022

Bodrum turu rövansa bıraktı
BODRUMSPOR, 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor'la yenişemedi, tur umutlarını rövanşa bıraktı. 9. dakikada Yücel'in pasında Abdullah'ın kafa vuruşu kaleci Ali'de kaldı. 42'de Bahadır kaleyi yokladı sonuç gelmedi. 73'te Burhan müsait durumda topu dışarı attı. 79'da Berk İsmail'le önemli bir fırsattan yararlanamayan Bodrumspor, deplasmanda Sivas Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı, tur bileti 16 Mayıs'ta Bodrum'da oynanacak maça kaldı. ■ ADEM ÜLKER
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