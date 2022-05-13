Dünyanın gözü Kuşadası’nda

KUŞADASI'NDA Uluslararası Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge için turnuvanın yapılacağı Sevgi Plajı'ndaki hazırlıklar büyük bir hızla devam ediyor. Beach Pro Tour Kuşadası Challenge, 19-22 Mayıs tarihleri arasında TVF, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Plajı'nda düzenlenecek. Eleme maçları ile başlayacak organizasyon daha sonra 'Ana Tablo' maçları ile devam edecek. Turnuvaya 35 ülkeden olimpik ve milli takım seviyesinde 200 sporcu katılacak. Dereceye giren takımlara toplam 150 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

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