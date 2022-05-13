Fethiye gurbette Of’tan kaçamadı

Of penaltı kaçırdı. Lacivert-beyazlılar, 65’te Ali Han’la öne geçirdi, 82’de Adnan skoru belirledi
13.5.2022
ABONE OL
3. Lig 3. Grup Play-Off yarı final ilk maçında Fethiyespor, deplasmanda Ofspor'dan kaçamadı: 1-1. 5. dakikada Adnan kendini yerde buldu, hakem penaltı noktasını gösterdi. 6'da Temel'in penaltı atışını kaleci Enes çıkardı. 55'te Umut kaleyi tutturamadı. 65'te Nurettin'in pasında Ali Han savunmayı geçti yerden sert vurdu: 0-1. 82'de Volkan'ın serbest vuruşunda Adnan yerden vurdu: 1-1. Maç 1-1 biterken, düğüm 17 Mayıs Salı günü çözülecek. ■ ERDOĞAN CANKUŞ