Haydi KAF-KAF

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında A.Efes'e deplasmanda 90-66 gibi farklı skorla yenilen Pınar Karşıyaka bugün "Tamam mı? Devam mı?" maçına çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için kurulan iddialı kadrosuyla en büyük hedefi Avrupa'dan erken elendikten sonra ligde Play-Off'a yedinci sırada adını yazdıran Karşıyaka, güçlü rakibine yarın evinde yenildiği takdirde sezonu tamamlayacak. Kaf-Kaf kazanırsa seri İstanbul'da oynanacak üçüncü ve son maça taşınacak.

UFUK SARICA SİTEM ETTİ

İlk maç sonrası oyuncularına sitem eden başantrenör Ufuk Sarıca, "Bir Play-Off mücadelesinde oynadığımız oyun, bir buçuk periyodun haricinde bize yakışmadı. Üçlüklerden çok sayı buldular ama bunlara izin veren de bizdik. Özellikle bazı oyuncularımız Play- Off maçına yakışacak bir mücadele göstermediler. Elinden geleni yapıp sonuca gidemeyen oyuncularımız olduğu gibi reaksiyon vermeyen oyuncularımız da vardı. Bundan sonrası çok kolay değil, 2 maç arka arkaya kazanmamız lazım. Biz bunları daha önce yaptık ama bunu yapabilmemiz için sahada inanan ve birbirine kenetlenen oyuncular lazım" dedi.