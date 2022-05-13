Karşıyaka’nın değişilmez oldular

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonu 8. sırada tamamlayan Karşıyaka'da 8 futbolcu istikrarlı görüntüleriyle dikkat çekti. İzmir ekibinde geride kalan sezonda Metin Peker ve Abdülkadir Akyıldız 33 maçla ilk 11'de en fazla şans bulan isimler olurken, kaleci Yusuf Balcıoğlu 32, Mustafa Aşan 30, İhsan Furkan Deniz 29, Ertuğrul Sancaktutan ve Cenk Özbey 26, Samican Keskin ise 25 kez ilk 11'de forma giyerek yeşil-kırmızılı ekibin değişilmez isimleri oldu. Bu futbolcuları 23 kez on birde görev alan Özgür Güler ve 21 kez maçın başlangıç kadrosunda yer alan Namık Çelik takip etti. Yeni sezonda iskelet kadroyu korumayı planlayan Kaf-Kaf'ın bu futbolcuları elinde tutmak istediği ve yönetimin bu futbolcularla kısa zamanda bir görüşme yapacağı öğrenildi.

U17 MÜCADELESİNE AMBULANS ERTELEMESİ

KARŞIYAKA'NIN U17 takımının zirve mücadelesi verdiği U17 Bölgesel Gelişim Ligi 6. Grup'ta önceki gün iç sahada oynanması gereken Fethiyespor maçı, ambulans olmadığı için tatil edildi. Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda saat 12.00'de başlaması gereken maçta sahada hazır bulunan iki takım oyuncuları ve hakemler, statü gereği saha kenarında bulunması gereken ambulansı bekledi. Ambulans gelmeyince Hakem Muhammet Alperen Çopur, 25 dakika bekleyip maçı erteledi. Ambulans sahaya 12.30 civarında ulaşabildi. Tatil edilen karşılaşma, dün aynı saatte oynandı.