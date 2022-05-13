Kuzusu maça alınmayınca stadı terk etti

SİVAS'TA oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla giden Faruk Işık isimli vatandaş, yanından ayırmadığı kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti. Sivas'ta Galatasaray ile Arkas Spor arasındaki Erkekler AXA Sigorta Kupa Voleybol Final maçına "Kartopu" isimli kuzusuyla giden Faruk Işık, bu kez de Sivas ve Alanya arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek istedi, ancak izin çıkmadı. Güvelik görevlileri Işık'a kuzusunu tribünlere alamayacaklarını söyledi.

İZİN ÇIKARSA İSTANBUL'A GİDECEĞİM

Faruk Işık, maça kuzusuyla alınmadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çok üzüldük, kuzumun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağımda oturup maç izleyecekti. Yetkililere bunu söyledim, buraya kadar gelip buradan dönüp gitmek zoruma gitti. Daha önce oynanan bir voleybol maçına kuzumla girmiştik. Şu an Sivasspor maçına girmemizde niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim. İstanbul'da oynanacak final maçına kuzuya izin çıkarsa gideceğim" dedi.