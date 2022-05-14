Aydın BŞB nikah tazeledi

AYDIN BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda sözleşmesi devam eden baş antrenör Alper Hamurcu'yla artı 2 yıllık daha sözleşme imzalandı. İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Hamurcu "3 sene daha Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı antrenörlüğünü üstleniyor olacağım için ne kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim. Geldiğim günden itibaren hem değerli yöneticilerimizin, hem belediye emekçilerimizin hem de güzel Aydın taraftarının desteğini hissetmiş olmak aldığım bu karardaki en büyük etkenlerden oldu. Bu sebeple emeği geçen ve bizlere güvenen herkese canı gönülden teşekkür ederim" dedi. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Hamurcu "Geçmiş senelerde olduğu gibi önümüzde ki senelerde de; hangi şartlar altında olursak olalım kulübümüzü taşıyabildiğimiz kadar üst sıralara taşımak ve yapabildiğimiz ölçüde her kulvarda en iyi şekilde temsil etmek önceliğimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

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