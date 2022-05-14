Buca’nın kralları

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 7. sırada tamamlayıp Play-Off hedefini kıl payı kaçıran Bucaspor 1928'de forvet oyuncuları Mehmet Fuat Gölbaşı, Tunç Murat Behram ve Berke Bıyık performanslarıyla parladı. İzmir temsilcisinde 12'şer gol atan tecrübeli forvetler Mehmet Fuat ve Tunç Murat ile rakip ağları 7 kez sarsan Berke Bıyık gösterdikleri performansla takıma hücum anlamında çok büyük katkı verdi. Sarı-lacivertlilerin attığı 50 golün 31'ine imza atan üçlü, çok kritik gollerle Bucaspor 1928'in iyi performansında etkin rol oynadı. Bucaspor 1928'de forvet hattını oluşturan Mehmet Fuat, Tunç Murat ve Berke, istikrarlı görüntüleriyle de alkış topladı. Mehmet Fuat oynadığı 31 maçın 29'una, Tunç Murat 30 maçın 29'una, Berke ise 28 maçın 25'ine ilk 11'de başlarken, yaptıkları katkıyla taraftarın gözdesi oldu. ■ BERKE ÖZBAY

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