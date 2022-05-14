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Haberler Spor Denizlispor garanti peşinde

Denizlispor garanti peşinde

14.5.2022

Denizlispor garanti peşinde
SPOR Toto 1. Lig'de üst üste evinde Gençlerbirliği ve Menemenspor'u 2-1 yenerek 45 puanla bitime 2 hafta kala kümede kalma yolunda büyük avantajı kapan Altaş Denizlispor, bugün deplasmanda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor'un misafiri olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Maç beIN Connect ve TRT Spor Konferans'tan canlı olarak yayımlanacak. Düşme hattının 4 puan üzerindeki Denizlispor karşılaşmayı kazanması durumunda bitime 1 maç kala ligde kalışını ilan edecek. Yenilgi ve beraberlik durumunda ise rakiplerin alacağı sonuçlara bakılacak. Düşme hattındaki Bursaspor ve Kocaelispor galip gelemezse Denizlispor'a beraberlik de yetecek. İki takım da yenilirse Denizli puan alamazsa bile ligde kalacak.
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