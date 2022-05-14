Heyecan dorukta

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan iki İzmir ekibi, bugün kritik maçlara çıkacak. Son olarak Denizlispor'a deplasmanda 2-1 yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve kümede kalma umutlarını tüketen Menemenspor, evinde Gençlerbirliği önünde kader sınavına çıkacak. Menemen İlçe Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Teknik Direktör Recep Yazıcı umutlarının çok az olduğunu belirterek, "Maalesef işimiz zor ama biz mücadelemizi ortaya koyacağız. Futbolda her şey olabilir" dedi.

DİKEN ÜSTÜNDELER

Geçen hafta Kocaelispor'la 2-2 berabere kalarak son 2 haftaya 42 puanla düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde giren Altınordu ise lige mendil sallayan son sıradaki Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Bu karşılaşma da beIN Sports 4 ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

İHTİMAL HESAPLARI

Spor Toto 1. Lig'de 38 puanla kurtuluş barajının 4 puan gerisindeki Menemen, Gençlerbirliği'ni yenemezse resmen TFF 2. Lig'e düşecek. Sarı-lacivertlilere sadece kazanmak da yeterli olmayacak. Menemenspor'un bu hafta umutlarını son maça taşıması için 3 puanın yanı sıra rakipleri Altınordu ve Boluspor'un da rakiplerine yenilmesi gerekecek, aksi sonuçlarda İzmir ekibi lige veda edecek. Sezonun son haftasına avantajlı bir konumda girmek isteyen Altınordu Balıkesirspor'u yener, alttaki rakipleri Bursaspor ve Kocaelispor kaybederse kurtuluşunu erken ilan edecek. İzmir temsilcisinin mağlubiyeti veya beraberlik durumunda ise düğüm son hafta çözülecek.