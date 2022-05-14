Karşıyaka geç açıldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu geçen hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor galibiyetiyle tamamlayan Karşıyaka, geride kalan sezonda özellikle hücum hattında her iki devredeki farklı grafiği ile dikkat çekti. Sezon başında 12 yeni transferle girdiği ilk yarıda beklediği performansı yakalayamayan ve 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgiyle 21 puan toplayabilen yeşil-kırmızılılar sadece 19 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 17 gol gördü. Devre arasında 8 yeni ismi daha kadrosuna dahil eden İzmir temsilcisi, özellikle teknik direktör Erman Güraçar'ın göreve gelmesiyle bambaşka bir görüntü çizdi.

İKİ KATI GOL ATTILAR

Son 15 maçta yalnız 1 kez bileği bükülen Kaf-Kaf, ikinci yarı boyunca 17 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alıp 28 puanı hanesine yazdırdı. Sezonun ilk yarısında 19 gol atabilen yeşil-kırmızılılar, ikinci yarıda ise neredeyse iki katı gol sayısına ulaştı ve 36 kez ağları sarstı. KSK bu bölümde yine 17 gol yedi. Geç açılıp sezonun son bölümünde gol yollarındaki sıkıntısını çözen Kaf-Kaf'ta sezon başında transfer edilen Abdülkadir 10 gol atarken, devre arasında takıma katılan Fatih yarım sezonda 8 gol üretti. Takımda Samican 6, Cenk ve İhsan Furkan 4'er kez gol sevinci yaşadı.