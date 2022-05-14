VakıfBank çok mutlu

SULTANLAR Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenerek seriyi 3-2'ye getiren ve sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank üst üste 4. toplamda da 13. şampiyonluğunu kazandı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, final serisinde 2-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmayarak hedeflerine ulaştıklarını söyledi. "İnanılmaz oyunculara sahibim. Onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin öne geçtiği zamanlarda asla ama asla mücadeleyi bırakmadılar. Şimdi CEV Şampiyonlar Ligi'nde 22 Mayıs'ta İtalya ekibi Imoco Conegliano ile yapacağımız final maçına odaklandık. Çok zor bir maç olacak. O kupayı da alacağız" diye konuştu. VakıfBank'ın milli oyuncusu Tuğba Şenoğlu, final serisinde çok önemli bir geri dönüşe imza attıklarını vurgulayarak, "Bu kupayı hedefliyorduk. Geri dönüşümüz çok güzel oldu. Çok iyi oynadık" diye konuştu.

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