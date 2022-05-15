Altınordu lige tutundu

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, Balıkesirspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala kümede kalışını ilan etti. 9'da Oğuz Han'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Muhammed Ali uzak köşeye sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 32'de Altınordu penaltı kaçırdı. Ceza sahasında Güney topu elle kesince hakem Yusuf Ziya Gündüz penaltı kararı verdi. Takımına penaltı kazandırıp topun başına geçen kaptan Ahmet İlhan, kaleci Yiğithan'ı nişanlayınca Altınordu beraberlik fırsatını kullanamadı.
SON SÖZ AHMET DERELİ'NİN
53'te Furkan'ın ortasında Ahmet Dereli kafayı vurdu, kaleci Yiğithan'ın çıkardığı topu Hüsamettin filelere yolladı: 1-1. 67'de Ahmet İlhan'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli rakibinden sıyrılıp yerden vurdu, top köşeden ağlara gitti: 2-1. 90+4'te Altınordu'nun kazandığı 2. penaltı vuruşunda kaleci Yiğithan bu kez Hüsamettin'e gol izni vermedi. Altınordu karşılaşmayı 2-1 kazandı.