Denizlispor kümede kaldı

Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor deplasmanında istediğini aldı, 0-0 berabere kalarak kümede almayı garanti altına aldı. Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelenin 18. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Mustafa Eser'in eline çarpan top sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gökhan Süzen'in şutunda kaleci Orkun sağına gelen topu kurtardı. Bu dakikadan sonra orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk devresi golsüz sona erdi.

BEKİR TURAÇ DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Tiago Lopez'in pasında ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Bekir'in vuruşu kaleci Orkun'dan döndü. Tekrar topu önünde bulan Bekir'in ikinci vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. İkinci devrede güçlü rakibi karşısında teslim olmayan Horozlar, İstanbul deplasmanında altın değerinde 1 puanın sahibi oldu, kurtuluşunu ilan etti: 0-0.

MECBURİ DEĞİŞİM

DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Menemen maçı kadrosunda mecburi değişime gitmek zorunda kaldı. Yeşilsiyahlılarda, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişi sahilli Brice Dja Djedje, cezalı olan Kevin Mayi ile Ömer Şişmanoğlu kadroda yoktu. Teknik patron Bakkal, cezası biten Özer Özdemir, Gökhan Süzen ve Bekir Turaç Böke'yi ilk 11'de sahaya sürdü.