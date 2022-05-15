KSK’nin maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak Play-Off çeyrek final serisinin üçüncü ve son karşılaşması ertelendi. Normal takvime göre bugün oynanması planlanan serinin üçüncü karşılaşması Anadolu Efes'in 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları nedeniyle ertelendi. Efes-Pınar Karşıyaka serisinde yarı finale çıkacak ekibin belli olacağı son karşılaşma 21 Mayıs'tan sonra yapılacak. Seride iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale yükselecek.

KAF-KAF AÇIKLAMA YAPTI

Yeşil-kırmızılı ekip, yaşanan erteleme hakkında yazılı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi: "Tüm basketbol kamuoyu ile beraber, tarafımızla da yeni programın paylaşılmasını beklemekte olmakla birlikte, konuya ilişkin detayları rakibimizin sosyal medya hesaplarını takip ederek almamızın gerekli olup olmadığı hakkında da merak içerisindeyiz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiş olduğumuz 2020-2021 sezonunda, Sekizli Final öncesi ve sonrası, erteleme talebi ile müsabaka sıklığı gibi konularda yaşadıklarımızı hatırlatırken, rakibimiz Anadolu Efes'e, kendilerine tanınmış olan imkanlar ve beraberinde getireceği faydalar ile Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başarılar dileriz."