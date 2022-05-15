  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK nefes aldı

Manisa FK nefes aldı

Siyah Beyazlı ekip, sezonun sonm maçında Okan, Gakpa, Hakan ve Ozegovic’in golleriyle farka koştu kümede kalmayı garanti altına aldı

15.5.2022

Manisa FK nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de evinde Play-Off hesapları yapan Tuzlaspor'u 4-1'lik skorla geçen Manisa Futbol Kulübü, korkulu rüya görmedi, kümede kaldı: 4-1. 14. dakikada Gakpa'nın ortasında Tuzlaspor kalecisi Emre topu sektirdi meşin yuvarlağı önünde bulan Okan müsait durumda fileleri havalandırdı: 1-0. 29'da Diack'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Sedat hızla ceza alanına sokuldu. Sedat'ın çektiği sert şutta savunmadan seken top Manisa FK ağlarına gitti: 1-1. 31'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Gakpa, düzgün bir şutla ağları sarstı: 2-1. Manisa FK ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

OZEGOVİC PERDEYİ KAPATTI
64. dakikada Manisa FK net fırsatı kaçırdı. Bu dakikada Nizamettin'in şutunda top yan iç direğe çarparak çizgiye geldi. Pozisyonu takip eden Gakpa bomboş durumda golü atamadı. 70'te Diallo'nun geriye çıkardığı topa çaprazda sert vuran Hakan yakın köşeden golü attı: 3-1. 90+2. dakikada Manisa FK, Ozegovic'in golüyle skoru 4-1'e getirdi. Önümüzdeki haftayı bay takım olarak geçirecek Manisa FK, bu galibiyetle kümede kalmayı garantiledi, 2021-2022 sezonunu 49 puanla bitirdi. Tuzlaspor'un ise Play-Off oynama şansı kalmadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA