Manisa FK nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de evinde Play-Off hesapları yapan Tuzlaspor'u 4-1'lik skorla geçen Manisa Futbol Kulübü, korkulu rüya görmedi, kümede kaldı: 4-1. 14. dakikada Gakpa'nın ortasında Tuzlaspor kalecisi Emre topu sektirdi meşin yuvarlağı önünde bulan Okan müsait durumda fileleri havalandırdı: 1-0. 29'da Diack'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Sedat hızla ceza alanına sokuldu. Sedat'ın çektiği sert şutta savunmadan seken top Manisa FK ağlarına gitti: 1-1. 31'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Gakpa, düzgün bir şutla ağları sarstı: 2-1. Manisa FK ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

OZEGOVİC PERDEYİ KAPATTI

64. dakikada Manisa FK net fırsatı kaçırdı. Bu dakikada Nizamettin'in şutunda top yan iç direğe çarparak çizgiye geldi. Pozisyonu takip eden Gakpa bomboş durumda golü atamadı. 70'te Diallo'nun geriye çıkardığı topa çaprazda sert vuran Hakan yakın köşeden golü attı: 3-1. 90+2. dakikada Manisa FK, Ozegovic'in golüyle skoru 4-1'e getirdi. Önümüzdeki haftayı bay takım olarak geçirecek Manisa FK, bu galibiyetle kümede kalmayı garantiledi, 2021-2022 sezonunu 49 puanla bitirdi. Tuzlaspor'un ise Play-Off oynama şansı kalmadı.