Manisa’da şölen

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" için nefesler tutuldu. Maratonun 21 kilometre koşu parkurunda; Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda temsil eden milli atlet Yavuz Ağralı ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonu milli atlet Ömer Alkanoğlu, Vestel'in özel davetlisi olarak Manisa'da koşacak. Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki takdim edilecek.

'SPORA DESTEK VERİYORUZ'

Vestel City'den de geçecek maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Marka ve şehir ilişkisini bir adım öteye taşıdık" dedi. Erdoğan, "Türkiye'de doğup global bir marka olan Vestel'in başarısında Manisa'nın önemli bir rolü var. Bugün özdeşleşen markaşehir ilişkisini bir adım daha öteye taşıdık. Şehrimizin sadece ekonomik hayatına değil, toplumsal hayatına da katkı sunuyoruz. Bu yarı maraton spor severlere Manisa'nın tüm tarihi dokusunu ve güzelliklerini gösterecek" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE'

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mızda önemli bir istihdam sağlayan Vestel ile birbirinden önemli projelere imza attık. Manisa'mızın tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağına yürekten inandığım Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için bir aradayız. Atletizmi geniş kitlelere duyurmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek açısından bu organizasyonu önemsiyor ve ev sahipliğini yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK