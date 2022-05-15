Menemen ağlıyor

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçını kazanamayan Menemenspor, ligin bitimine 1 maç kala evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düştü. 3'te Abdullah'ın kullandığı serbest vuruşta Cisse'nin yakın köşeye doğru kafa vuruşunu kaleci Ramazan kurtardı. 36'da Lima'nın sert şutu kaleci Murat'ta kaldı. 44'te Rahmetullah'ın ortasında Lima'nın kafasını kaleci çıkardı. 45+2'de Gomes'in ceza sahası çaprazından çok sert şutunu kaleci Ramazan güçlükle kornere çeldi. 48'de Rahmetullah'ın sağdan ortasında Lima düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 57'de Barış'ın sağdan taşıdığı top sonrası şutu direkten oyun alanına döndü. 59'da Rahmetullah sağ kanatta topla buluştu, şutu direğin yanından auta gitti. 63'te Barış'ın ortasında Lima'nın uçarak kafası kaleyi bulmadı.

SKORU TSHİBOLA BELİRLEDİ

66'da Abdullah'ın kullandığı kornerde seken topu Gökhan ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1. 83'te Ömer topa iyi yükseldi, kaleci son anda kornere çeldi. 84'te LuaLua gelişine vurdu: 1-2. 88'de Serdarcan'ın kullandığı kornerde Tshibola takımını iki farklı öne geçiren golü attı: 1-3. Karşılaşma 3-1 sona erdi.

Maçı Berke ÖZBAY yorumladı

TEHLİKE SİNYALİNİ VERMİSTİ

Menemenspor, 3 sezondur mücadele verdiği 1. Lig'e dün aldığı Gençlerbirliği yenilgisiyle bitime 1 hafta kala mendil salladı. Sezon boyunca istikrarlı görüntüden uzak olan sarı-lacivertliler için tehlike çanlarının çaldığını daha önceki yazılarımda da belirtmiştim. Bunu öngörmek için dahi olmaya gerek yoktu. Nitekim sonuç şaşırtmadı. Cenk hocayla yakalanamayan istikrarın yanında, devre arasında takımdan çok önemli oyuncular gönderilmesine rağmen oluşan boşluklar doldurulamadı.

Ders çıkarılmalı Menemen'in kalitesi eksik kaldı. Maça gelecek olursak; İzmir ekibindeki kalite eksikliği yine kendisini belli etti. Kendisi gibi tehlikede olan Gençlerbirliği'ne karşı da Menemenspor yetersiz kaldı, pozisyon üretmekte zorlandı. Kurtarıcı olarak takımın başına getirilen Recep Yazıcı oyuncularının istediklerini yapamamasından çokça yakındı. Bu sezon Menemenspor yönetimine ders olsun. İzmir'in Süper Lig'de yaşadığı hezimetin ardından 1. Lig'de de bir temsilcisi alt lige geriledi. Umuyorum ki İzmir ekiplerinin yönetimleri silkelenir ve gereken hamleleri yaparak daha güçlü bir şekilde üst liglere dönmek için ellerinden geleni yapar.Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçını kazanamayan Menemenspor, ligin bitimine 1 maç kala evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düştü. İlk devre golsüz sona erdi. İkinci devrede 48'de Lima, 83'te LuaLua ve 88'de Tshibola'nın gollerine engel olamayan sarı-lacivertliler kahroldu.