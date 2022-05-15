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Haberler Spor Tırmanma yarışı Aydın’da başlıyor

Tırmanma yarışı Aydın’da başlıyor

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı, bugün 12.25’te Buharkent’te start alıyor

15.5.2022

Tırmanma yarışı Aydın’da başlıyor
Türkiye Tırmanma yarışları sezonunun ilk yarışları bugün Aydın'ın Buharkent ilçesinde start alıyor. Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Buharkent Belediyesi destekleri ile düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, 4 ayrı kategoride 32 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Dün Buharkent Belediyesi önünde gerçekleşen start seremonisi ile başlayan organizasyon, bugün sabah 08.30-12.00 saatleri arasında antrenman çıkışlarının ardından 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak. Yarışın ilk çıkışı saat 12.25'de, ikinci çıkışı ise saat 14.20'de başlayacak ve organizasyon saat 18.00'deki ödül töreni ile son bulacak. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent'imizin kültürel, sosyal ve doğal güzelliklerinin de tanıtımı açısından önemli bulduğumuz bir etkinlik. Kentimizde ikinci kez gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimize ve heyecan dolu kıyasıya rekabete şahit olmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ
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