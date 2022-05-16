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Haberler Spor Bornova KSK’de ayrılık depremi

Bornova KSK’de ayrılık depremi

16.5.2022

Bornova KSK’de ayrılık depremi

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonu 7. sırada tamamlayarak Play-Off'a kalma başarısı gösteren Bornova Belediyesi Karşıyaka'da ayrılık şoku yaşandı. Yarın saat 16.00'da İstanbul'da Sigortam.Net ile Play-Off çeyrek final ilk karşılaşmasına çıkacak olan İzmir ekibi, başantrenör Doğan Deniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama, "Antrenörümüz Doğan Deniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi. Doğan Deniz ise veda mesajında genel menajer Çağlar Karabulut'a ve oyunculara teşekkür etti.

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