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Haberler Spor Kadınlar Süper Lig’in şampiyonu F.Bahçe

Kadınlar Süper Lig’in şampiyonu F.Bahçe

16.5.2022

Kadınlar Süper Lig’in şampiyonu F.Bahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seride durumu 3-0'a getirerek şampiyon oldu. Fenerbahçe, üç sayılık atışlarda isabet bulduğu karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 14-8 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-17 üstün bitirdi. Kanarya, devreye de 11 sayı farkla 46-35 önde girdi. Üçüncü çeyrekte hem pota altından hem de üç sayılık atışlarla sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda da 75-55 galip durumda girdi. Skor avantajını son çeyrekte koruyan Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i 97-71 yendi.

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