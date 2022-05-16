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Haberler Spor Kocaelispor’a ilginç protesto

Kocaelispor’a ilginç protesto

16.5.2022

Kocaelispor’a ilginç protesto

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da taraftarlar tesise giderek tepki gösterdi. Öfkeli taraftar, tesise gelen takım otobüsüne taş ve sahte dolar attı. Bir grup taraftar, takımın antrenmanlarını yaptığı Körfez Brunga Tesisleri'nde toplandı. Öfkeli kalabalık "Körfez'i aleme rezil ettiniz", "Engin Koyun hesap verecek" gibi sloganlar attı. Saat 21.15 sıralarında takım otobüsünün gelmesiyle beraber tepkiler daha fazla büyüdü. Taraftarlar, takım otobüsüne taş ve sahte dolarlar atarak öfkesini gösterdi. Futbolcular takım otobüsüyle gelmedi.

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