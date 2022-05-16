Manisa Futbol Kulübü mutlu

Spor Toto 1. Lig'de evinde Tuzlaspor'u 4-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, sezonu rahat bitirdi. Tarihinde ilk kez bu sezon 1. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlılar, bir dönem Play-Off'u zorlasa da kazasız maratonu tamamladı, kümede kalma mutluluğu yaşadı. Gelecek haftayı bay takım olarak geçirecek Manisa FK, 36 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Hanesine 49 puan yazdıran Ege ekibi, 45 gol atıp, kalesinde 44 gol gördü. Manisa temsilcisi bu sezon 4 teknik adam değişikliğine gitti. Manisa FK sezonu Levent Bayraktar ile tamamladı.