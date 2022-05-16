Maraton coşkusu

Bu yıl ilk kez Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" renkli görüntülere sahne olurken, heyecanla sonuçlanan maratonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Manisa Atatürk Kent Park'tan start alan ve Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den de geçen yarı maraton, 10 ve 21 kilometrelik iki etapta düzenlendi ve 1624 koşucu katıldı. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda erkeklerde 01:04:29'luk derecesiyle Kenyalı Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda 01:23:02'yle Ezgi Kaya birinciliği elde etti. Kadınlarda Derya Kaya ikinci, Serra Sude Kökduman üçüncü, erkeklerde Hüseyin Can ikinci, Ahmet Alkanoğlu üçüncü olmayı başardı. Çocuk koşusu ise 137 minik koşucunun katılımıyla gerçekleşti.