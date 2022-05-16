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Haberler Spor Marmaris’te yatlar 13. kez yelken açtı

Marmaris’te yatlar 13. kez yelken açtı

16.5.2022

Marmaris’te yatlar 13. kez yelken açtı

Muğla'da Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda altıncı ayak mücadelesi nefes kesti. Organizasyonun altıncı ve son ayağına Türkiye ve Rusya'dan 21 yat ile 220 sporcu katıldı. Yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarışmaya başlamadan önce antrenman turları attı. Hakem heyetinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu. MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, kış trofesini 13. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını, trofenin son ayağının ödül töreniyle sona ereceğini söyledi.

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