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Haberler Spor Bodrumspor yarı finalde

Bodrumspor yarı finalde

17.5.2022

Bodrumspor yarı finalde
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sivas Belediye Spor'u evinde 1-0 mağlup eden Bodrumspor, adını yarı finale yazdırdı. Eşleşmenin Sivas'taki ilk maçından golsüz beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'ndaki rövanşta 86. dakikada Berk İsmail'in golüyle yarı finale yükselmeyi başardı. Sivas'ta Furkan golün ardından kırmızı kart gördü. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Bodrumspor, 1. Lig yolunda 1461 Trabzon FK'yı eleyen Bayburt Özel İdarespor ile yarı finalde eşleşti.
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