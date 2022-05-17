Elmas bombaladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün NEF Stadyumu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Elmas, sezon ortasında yollarını ayırdığı tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile ilgili "Fatih Terim konusunda doğru kararı, doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. Her ne kadar Fatih Hoca, ibrasızlık konusunda çalıştığını söylese de ben kendisini de koruma adına bu kararı almıştım. Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın sebebi bu" dedi. Eski yönetici Abdurrahim Albayrak ile ilgili olarak "Gelelim ailemi işin içine karıştıran Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a. Abdurrahim Bey'in nasıl bir kişilik olduğunu şimdi anlatacağım." dedi. Elmas, "Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay... Genel kurul iradesini hiçe saydı. 'Kuruş değil, duruş' tweetleriyle takipçi kazanmaya çalışan insanların yaptıklarına bakın. İbra edilmemelerine rağmen, 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler" dedi.

BURAK ELMAS: ADAY OLMAYACAĞIM

11 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını belirten Elmas, "Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım olacak. Aday değilim. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim" derken "Adayların söylemlerine ve Galatasaray değerlerine göre hareket ettiklerini gördükten sonra kime oy vereceğime karar vereceğim. Mevcut adayların ikisine de (Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu) oy vermeyeceğim." sözleri de dikkat çekti. Elmas ayrıca "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım." yorumunu yaptı.

DEVELİOGLU, YARISTAN ÇEKİLDİ

GALATASARAY Kulübü'nün 11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde geçtiğimiz günlerde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Fırat Develioğlu, adaylıktan çekildiğini bildirdi. Develioğlu yaptığı açıklamada "Sn. Eşref Hamamcıoğlu ve Sn. Metin Öztürk'ün ortak tek bir listeyle Sn. Dursun Özbek çatısı altında seçime girmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla da kendilerine bu yönde gerekli sahayı açmak için hiç kimse lehine olmadan sadece adaylıktan çekiliyorum" dedi.

HAMAMCIOGLU ORTAK ADAYA KARSI

GALATASARAY Kulübünün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, seçimden çekilmeyeceklerini ve hiçbir adayla birleşmeyeceklerini açıkladı.