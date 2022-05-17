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Haberler Spor Güzeltepe namağlup şampiyon

Güzeltepe namağlup şampiyon

17.5.2022

Güzeltepe namağlup şampiyon
MARMARİS'TE yapılan U18 Türkiye Şampiyonası'nda Balçova Belediyesi Termal Spor'u 3-1 yenen Güzeltepe Gençlik Spor şampiyonluğunu ilan etti. İki İzmir ekibinin karşılaştığı maçta penaltı vuruşundan yararlanamayan Balçova Belediye Termal, kalesinde 2 gol gördü. Güzeltepe Gençlik, ikinci yarı başlar başlamaz golü buldu ve skoru 3-0 yaptı. 79. dakikada Balçova ekibi farkı ikiye indirdi: 3-1. Karşılıklı ataklar sonuç veremeyince Güzeltepe maçı 3-1 kazandı. İzmir şampiyonu olarak Marmaris'teki finallere katılan Güzeltepe Gençlik Spor, oynadığı ilk maçta Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 2-1, ikinci maçta da Isparta 32 'yi 4-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. İzmir ikincisi Balçova Belediye Termal ise ilk maçında Aydın Yıldız Spor'u, ikinci maçında da Burdur Bucak'ı aynı skorla 3-1 yenerek finale kalmıştı.
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