Menemen karışık

Spor Toto 1. Lig'de geçen maçta evinde Gençlerbirliği'ne yenilen ve 3 sezon sonra 2. Lig'e düşen Menemenspor'u çok zorlu bir süreç bekliyor. Sezon boyunca bir türlü istikrarlı sonuçlara imza atmayan ve rahat nefes alamayan İzmir temsilcisini küme düşme şokunun ardından bu kez de yabancı oyuncu ve teknik direktör sancısı bekliyor. Yeni sezonda 2. Lig'de yabancı oyuncu bulundurulamamasından dolayı Chibuike, Bajrami, Harrison, Ba, Sabbah, Kehinde ve Gomes ile yollarını ayırmak zorunda kalacak olan sarı-lacivertliler, kiralık olarak devre arasında transfer edilen Cisse ile de vedalaşacak.

Menemen ayrıca devre arasında yarım sezon kiralık olarak takıma katılan Türk futbolcular Mahmut ve Seyfettin Anıl ile de yollarını ayıracak. Teknik direktör Cenk Laleci'nin yerine son 4 haftada takımın başına geçen Recep Yazıcı ile çıktığı 3 maçta da istediğini alamayan İzmir ekibinde tecrübeli teknik adam ile yola devam edilip edilmeyeceğinin ise henüz bir netlik kazanmadı. Yönetimin tecrübeli teknik adamla bir görüşme yapacağı öğrenildi. ■ BERKE ÖZBAY

RECEP YAZICI: PLANLARIM VAR

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Recep Yazıcı, yola devam etmesi halinde planlarının olduğunu söyledi. Geldiği günden itibaren ekibiyle takımı ligde tutmak için çok büyük çaba sarf ettiklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Yazıcı, "Geldiğimizde ligin bitmesine çok az bir süre kalmıştı. Toplanan puan da belliydi. En büyük şanssızlığımız kalan maçların rakiplerimizle olmasıydı. Oyuncuların mentalitesini değiştirmeye ve özgüvenlerini yükseltmeye çalıştık ancak kısıtlı zamanda meyvesini toplayamadık" dedi.

GENÇLERDEN YARARLANACAĞIM

Gelecek sezon da görevine devam etmek istediğini ancak henüz belli olmadığını açıklayan teknik adam Yazıcı şöyle devam etti: "Bir maçımız daha var. Bursaspor karşısında az süre alan gençlerimizi sahaya süreceğim. Gelecek sezonun planlamasına bu maçtan itibaren başlayacağız. Eğer seneye de kalırsam başkanımızla da konuşup akademiyi de rica edeceğim. Alt yapıdaki genç oyunculardan faydalanmak istiyorum. Bizim bir misyonumuz da Türk futboluna bu yetenekleri kazandırmak."