  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ringde kalbine yenildi

Ringde kalbine yenildi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen boks maçında 36 yaşındaki Musa Askan Yamak 3. raundda kalp krizi geçirdi. Yamak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

17.5.2022

Ringde kalbine yenildi

Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunddaki molada kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Boksör Yamak'ın tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybettiği açıklandı.

Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken ringde kalbine yenildi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

ASKER SELAMI VERMİŞTİ
2019 yılında İstanbul'da gerçekleşen maçta Avrupa Şampiyonu olan Musa Yamak, Asker selamıyla sınır dışındaki Mehmetçiğimizi unutmamıştı. Çıktığı tüm maçları namağlup olarak kazanan Musa Askan Yamak'ın yeni hedefi ise Dünya Şampiyonluğu'ydu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA