Tarih yazacak

SÜPER Lig'de Altay'ı 2-1 yenerek puanını 81'e yükselten şampiyon Trabzonspor, son hafta Medipol Başakşehir deplasmanında galip gelmesi halinde lig tarihindeki rekor puanına ulaşacak. Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordomavililer, bu sezon da maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı. Söz konusu sezonları 2. sırada tamamlayan ancak bu sezon şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşılaşmasına en yüksek puanını elde etmek için çıkacak. Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puana ulaşacak. Öte yandan ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alan Trabzonspor, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın rekorunun 1 puan gerisinde bulunuyor.

TRABZONSPOR REKOR HASILAT ELDE ETTİ

TRABZONSPOR'UN Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınan Altay maçı için yönetimin bilet fiyatlarında indirime gitmesinden sonra 70 bin seyirci, karşılaşmayı tribünden takip etti. Fırtına'nın bilet satışından 30 milyon TL'lik hasılat elde edildiği öğrenildi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunarak sağduyu çağrısı yaptı. Ağaoğlu, "Futbolcular gibi taraftarların da birbiriyle rekabet içinde olması doğaldır. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi kabul edilemezdir. Bu bağlamda kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak yaşanan şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacağız. Ancak bundan sonra benzer olayların yaşanmaması adına futbol kamuoyuna sağduyu çağrısında bulunuyorum" dedi.