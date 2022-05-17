Vefanın böylesi

"Uçan Roman" lakaplı Atletizm Milli Takımı sporcusu Muammer Demir, kendisi gibi zorluklar içinde yetişen çocuklara spor eğitimi vererek onların suçtan uzak durmasını ve geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. İzmir'de Roman ailenin 2 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen, gündelik temizliğe giden annesi ile temizlik işçisi babasının zorluklarla yetiştirdiği Muammer Demir (24), uzun atlama branşında 5 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Enka Spor Kulübü ve Atletizm Milli Takımı'nda yeni başarılar için çalışmaya devam eden Demir, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocukları atletizme kazandırmak üzere Roman gençlerden kurulu 11 Yıldız Spor'a da başkanlık yapıyor. Bornova'da 30 çocuğa eğitim veren Demir, geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmeye çalışıyor.

GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM

Roman toplumunun adını başarıyla temsil ettiğine inandığını belirten Demir, "Roman toplumuna çok sporcular kazandırdım. İnsanların Romanlar hakkındaki düşüncelerini değiştirdiğime inanıyorum. Güzel tepkiler alıyorum" dedi.