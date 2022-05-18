Altekma’da Levent Matmeriçli tamam

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son iki sezonda yakaladığı başarılı grafikle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Altekma, yeni sezon öncesi teknik kadroda istikrarlı yapısını bozmadı ve başantrenör Levent Matmeriçli ile 8. kez anlaştı. Kalıcı başarının istikrardan geçtiğine inanan Altekma, Matmeriçli ile sözleşme tazeleyerek yeni sezonun ilk imzasını attırmış oldu. Matmeriçli ile Efeler Ligi'ne çıkıp ilk sezonunda Play- Off oynama başarısı gösteren İzmir ekibi, geçen sezonda da uzun süre Play-Off hattında yer alıp sezonu 9. sırada tamamlamıştı. Sona eren sezonda olduğu gibi Matmeriçli'nin yardımcılıklarını Ömer Tok ve Özgür Dükel yapacak.

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