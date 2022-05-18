Arkas’ın gençleri harika

ARKAS Spor, gençlere verdiği değer ve yaptığı yatırımlarını yeni bir şampiyonlukla taçlandırmanın gururunu yaşıyor. Arkas Spor Yıldız Erkek Takımı, Mersin'de düzenlenen TVF Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Bu kategoride daha önce 2004, 2005, 2007 ve 2011 yıllarında toplam 4 kez Türkiye şampiyonu olan mavi-beyazlı ekip Mersin'de sırasıyla Tofaş (3-0), Galatasaray (3-0), Ziraat Bankası (3-1) ve finalde İstanbul BŞB'yi de (3-1) yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonada İstanbul BBSK ikinci, TVF Spor Lisesi ise üçüncü oldu.

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