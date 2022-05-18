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Haberler Spor Arkas’ın gençleri harika

Arkas’ın gençleri harika

İzmir ekibinin yıldız erkek takımı Mersin’deki Türkiye Şampiyonası’nda ilk sırada yer aldı, kupanın sahibi oldu

18.5.2022

Arkas’ın gençleri harika
ARKAS Spor, gençlere verdiği değer ve yaptığı yatırımlarını yeni bir şampiyonlukla taçlandırmanın gururunu yaşıyor. Arkas Spor Yıldız Erkek Takımı, Mersin'de düzenlenen TVF Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Bu kategoride daha önce 2004, 2005, 2007 ve 2011 yıllarında toplam 4 kez Türkiye şampiyonu olan mavi-beyazlı ekip Mersin'de sırasıyla Tofaş (3-0), Galatasaray (3-0), Ziraat Bankası (3-1) ve finalde İstanbul BŞB'yi de (3-1) yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonada İstanbul BBSK ikinci, TVF Spor Lisesi ise üçüncü oldu.
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