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Haberler Spor GÖZ-GÖZ tam gaz

GÖZ-GÖZ tam gaz

Kadınlar 1. Lig ekibi Göztepe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İzmir ekibi İlbank'tan Cansın Şurgun, Galatasaray'dan Duygu Güncü, Çukurova'dan Gizel Öcal'ı katarken, iç transferde de Doğa Su, Nehir, İlayda, Nazlı Alkan ile sözleşme yeniledi

18.5.2022

GÖZ-GÖZ tam gaz
TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezonun transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. İzmir ekibi son olarak İlbank'ta forma giyen, Arkas Spor, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ve Nevşehir Belediyespor'da da oynayan Cansın Şurgun'un yanı sıra Merinos, Edremit Belediye Altınoluk, Kuzeyboru, Salihli Belediyespor, Manisa Belediyespor ve Galatasaray formalarını terleten Duygu Güncü, Karşıyaka, Arkas Spor, Salihli Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyespor'da oynayan smaçör Gizem Öcal'ı kadrosuna kattı.
Dış transferin yanı sıra iç transfer çalışmalarına da devam eden Göztepe, Doğa Su Tunca, Nehir Kurtulan, İlayda Alkan ve Nazlı Alkan ile de yeniden nikah tazeledi. Antrenör İlker Alkan, Göztepe'nin hedeflerinin her zaman çok büyük olduğunu, yeni sezonda hedefe ulaşmak için güçlü bir kadro kurmaya çalıştıklarını söyledi. Alkan, "Tarihimize, şanımıza yakışır bir takım yaratmaya çalışıyoruz. İzlediğimiz, bildiğimiz oyuncuları alıyoruz. Yeni sezonda Göztepe ses getirecektir" dedi.

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