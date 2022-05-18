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Karşıyaka'da genel kurul 9 Haziran’da

KSK’nin mali genel kurulu Zübeyde Hanım Nikahevi’nde saat 17.00’de yapılacak

18.5.2022

Karşıyaka’da genel kurul 9 Haziran’da

KARŞIYAKA'NIN olağan mali genel kurulunun tarihi belirlendi. Yeşil-kırmızılı yönetim, kongrenin ilk tarihini 31 Mayıs, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa ikinci tarihini ise 9 Haziran olarak belirledi. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki mali kongre saat 17.00'de başlayacak. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağından kongre 9 Haziran Perşembe günü çoğunluk aranmadan düzenlenecek. Mali kongrede başkan Turgay Büyükkarcı'nın sunuş konuşmasından sonra yönetim kurulunun faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider tablosu okunacak.

SEÇİM MADDESİ EKLENMEYECEK
DENETLEME kurulunun raporunun ardından taslak bütçe sunulup genel kuruldan yetki alınacak. Borç tablolarının okunması sonrası yönetim mali ve idari bakımdan ibraya sunalacak. Karşıyaka'nın 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan son seçimli genel kurulunda kulübün 31 Mayıs 2021 itibariyle toplam borcu 96 milyon 679 bin 638 TL olarak açıklanmıştı. Yönetimin görev süresinin 2 yıl daha devam ettiği Kaf-Kaf'ta mali genel kurula seçim maddesi eklenmesi beklenmiyor.

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