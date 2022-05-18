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Haberler Spor Menemen’de sahne gençlerin

Menemen’de sahne gençlerin

18.5.2022

Menemen’de sahne gençlerin
SPOR Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek bitime 1 hafta kala 2. Lig'e düşen Menemenspor, sezonun son maçında gençleri sahaya sürecek. Cumartesi günü deplasmanda küme düşen bir başka ekip Bursaspor'a konuk olacak olan İzmir temsilcisi sahaya fazla forma şansı bulamamış gelecek vadeden isimlerle çıkacak. 2. Lig'de yabancı oyuncu oynatamayacak olan sarılacivertliler, bir anlamda gelecek sezonun da provasını yapacak. Gözlerini artık yeni sezon planlamasına çevirdiklerini kaydeden teknik direktör Recep Yazıcı, "Bursaspor karşılaşmasına sonucun ne olacağını önemsemeden genç isimlerle çıkacağız. Uzun vadede Menemenspor'a katkı verecek gençlerle iyi bir takım oluşturarak gelecek planlarına başlayacağız" diye konuştu. ■ BERKE ÖZBAY
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