Şampiyon kapış kapış

TRABZONSPOR, gelecek sezon için hem Süper Lig'i hem de Avrupa'yı taşıyabilecek bir kadro planlaması yaparken, diğer taraftan ise mevcut kadrosunda bulunan oyuncularına gelen transfer taleplerini değerlendiriyor. Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Victor Hugo, Bakasetas, Djaniny ve Cornelius'a ciddi tekliflerin geldiği öğrenildi.

Özellikle söz konusu oyunculara devre arasında da benzer tekliflerin olduğu ancak teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetimin bunu veto ettiği belirtildi. Önümüzdeki sezonun planlamasına geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezon öncesinde aylar önce başlayan Karadeniz ekibi ilk planda takıma katacağı isimler üzerinde duruyor. Karadeniz temsilcisi, yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirme kararı alırken, teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüşüp son kararını verecek. Özellikle takım kaptanı Uğurcan Çakır'a İngiltere ve İtalya'dan ciddi teklifler olduğu bilinirken, başarılı eldivenin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

MADRİD BİLE BÖYLE KUTLAYAMAZ

TRABZONSPOR'DA İsmail Köybaşı, bordo-mavili takımın şampiyonluğunu değerlendirdi. Köybaşı, "Aslında biraz abartı gibi gelecek ama Real Madrid şampiyonluk sevincini bu şekilde yaşayamaz. Duygularımızı mükemmel yaşadığımızı düşünüyorum" dedi.

ÜÇ FUTBOLCU YILDIZLAŞTI

SÜPER Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da 3 oyuncu, gol bakımından bordo-mavili takımdaki kariyerlerinin en parlak dönemini geçirdi. Anthony Nwakaeme bu sezon 29 maçta 12 gole ulaştı. Geçen sezon Karadeniz ekibinde 30 lig maçında 8 gol atan Djaniny, bu sezon ise 29 maçta fileleri 10 kez havalandırdı. Abdülkadir Ömür, 5 sezon içindeki en golcü dönemini yaşadı. Ömür, bu sezon 33 maçta 7 gol atarak diğer sezonları geride bıraktı.