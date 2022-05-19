Ali Eren Demirezen dünya devine rakip

TÜRK ağır sıklet boksunun dev isimlerinden Ali Eren Demirezen, 28 Mayıs Cumartesi gecesi ABD'li dünya devi Kevin Johnson'a karşı ringe çıkacak. Hamburg'un lüks mekanlarından Die Bucht'ta açık havada gerçekleştirilecek olan gala başta Amerika, İngiltere ve Almanya olmak üzere çok sayıda ülkede naklen yayınlanacak. Galanın organizatörü ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Tabiri yerindeyse tam bir ağır sıkletler geçidi olacak. Gecede birbirinden çekişmeli maçlara yer verilecek. Galada birbirinden güçlü ağır sıklet boksörlerimiz ringe çıkacak. Mahmoud Charr, Christian Hammer, Viktor Faust, Volkan Gökçek ve ABD'deki yüksek performansı ile Ali Eren Demirezen ringde olacak" dedi.

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