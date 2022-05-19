Aydın 7 Eylül Gençlik kadınlarda final aşkıyla

TÜRKİYE Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda normal sezonu 4. sırada tamamlayan Aydın 7 Eylül Gençlikspor, Play- Off yarı finalinde bugün sahneye çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, D Grubu'nun üçüncüsü İstanbul ekibi Pendik Çamlık Spor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Eskişehir Hasan Doğan Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Aydın'ın Topuklu Efeleri, normal sezonda 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, 32 gol attı, 20 gol yedi, 20 puan topladı. Aydın 7 Eylül Gençlikspor, finale çıkarsa Bursa Soğanlıspor- Kemer FK galibiyle 1. Lig için kapışacak. ■ İHSAN KARATAŞ