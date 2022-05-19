Manisa BŞB kalıcı olacak

MİSLİ.COM Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Ceyhun Cabadak, bu seviyede kalıcı olmak istediklerini söyledi. Cabadak, sezon başında Federasyon Kupası'nı kazandıklarını anımsatarak, sezonu 2 kupayla tamamladıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Kulüp olarak 4 yıllık bir planlama yaptıklarını ve bu doğrultuda hedeflerini gerçekleştirdiklerini dile getiren başantrenör Cabadak, "İlk kez Süper Lig'e çıkma hedefiyle bir takım kurduk. Artık Manisa şehrinin, kulübün ve belirli dinamiklerin buna hazır olduğunu hissettik. Federasyon Kupası bize büyük moral oldu. Son 23 maçın 20'sini kazanarak ligde zor bir işi başardığımızı düşünüyorum. İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Birçok takım Süper Lig'e çıkıyor ve ilk senesinde TBL'ye geri dönüyor. Hata lüksümüz yok" dedi.

'KENTTE BASKETBOL KÜLTÜRÜ OLUŞTU'

GELECEK sezon mücadele edecekleri ING Basketbol Süper Ligi için planlamalara başladıklarını vurgulayan başantrenör Ceyhun Cabadak, "Önemli olan doğru yapılanmayla orada kalıcı olmayı sağlamak. Manisa'yı rakipler için zor bir deplasman haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burada basketbola ciddi bir ilgi var. Manisa şehrine keyif verecek, onları maçlara getirecek bir atmosfer oluşturacağız" dedi.

BERKAY: BİRLİKTE BAŞARDIK

MANİSA BŞB'li basketbolculardan Berkay Sinirlioğlu, kazandıkları şampiyonlukla bütçenin başarı için en önemli şey olmadığını herkese gösterdiklerini kaydetti. Berkay, "Daha önce iki kupayla sezonu tamamlayan tek takım TOFAŞ'tı. Biz bu alanda ikinci olduk. Bu çok anlamlı. Biz birlikte kenetlenerek, takım olarak, tek yumruk olarak bunu başardık" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK