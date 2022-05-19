Menemen’de Sagat yolcu

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Nasadoge Menemenspor, golcüsü Ahmet Sagat'ı satma kararı aldı. Sezon başında eski teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki futbolcu için Süper Lig ekiplerinin sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ifade edildi. Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Sagat, istikrarlı görüntüsüyle de alkış topladı. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, devre arasında Sagat'a 2 milyon TL değer biçerken, Şahin sezon sonunda fiyatı artırarak yıldız golcünün bonservisini 3 milyon TL'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNE GİRDİ

Bu sezon 35 lig maçına çıkarak büyük istikrar yakalayan Ahmet, 17 gol atıp attı. Ligde son haftaya girilirken gol krallığı yarışında da zirvede bulunan gurbetçi golcü Ahmet'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği ileri sürüldü.