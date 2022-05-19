Sarayköy’ün genç güresçilerine ödül

AFYONKARAHİSAR'DA düzenlenen U-11 ve U-13 Türkiye Serbest/Grekoromen Güreş Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen Sarayköylü genç güreşçiler, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret ederek şampiyonluğun hikayesini anlattı. 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı şampiyonada Orhan Eymen Taşçı U-11 grekoromende 48 kiloda Türkiye Şampiyonu, Devrim Efe Şahin 62 kiloda U-11 Türkiye Şampiyonu, Süleyman Baran Özpay ise 62 kiloda U-13 Türkiye ikincisi olmuştu. Denizli'nin gurur kaynağı güreşçilerin başarısına ortak olan İlman, "Denizli ata sporu olan güreşte her zaman var olacaktır. Güreş Eğitim Merkezi'ndeki genç sporcuların her zaman yanında olacağız. Başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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