  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Sarayköy’ün genç güresçilerine ödül

Sarayköy’ün genç güresçilerine ödül

19.5.2022

Sarayköy’ün genç güresçilerine ödül
AFYONKARAHİSAR'DA düzenlenen U-11 ve U-13 Türkiye Serbest/Grekoromen Güreş Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen Sarayköylü genç güreşçiler, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret ederek şampiyonluğun hikayesini anlattı. 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı şampiyonada Orhan Eymen Taşçı U-11 grekoromende 48 kiloda Türkiye Şampiyonu, Devrim Efe Şahin 62 kiloda U-11 Türkiye Şampiyonu, Süleyman Baran Özpay ise 62 kiloda U-13 Türkiye ikincisi olmuştu. Denizli'nin gurur kaynağı güreşçilerin başarısına ortak olan İlman, "Denizli ata sporu olan güreşte her zaman var olacaktır. Güreş Eğitim Merkezi'ndeki genç sporcuların her zaman yanında olacağız. Başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA