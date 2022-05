Yeni teknik direktörden ilk mesaj

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen 46 yaşındaki teknik adam Ufuk Kahraman, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 yaşında Salihlispor'da yaşadığı sakatlık sonrası futbolculuk hayatı sona eren ve teknik anlamda kendisini geliştirip 10 yıldır Eroğlu'nun yardımcılığını üstlenen Kahraman "Bu bir bayrak yarışı" diyerek görevi teslim aldığını kaydederken kulübün hem yarışmacı hem eğitimci misyonunu sürdüreceklerini söyledi. Geçen sene Süper Lig'in kapısından döndükleri ancak bu sezon biraz zorluk yaşadıklarını belirten "Altınordu hedefsiz olmaz. Farklı misyon da olmaz. Var gücümüzle çalışıp Altınordu'nun özkaynak sistemi ile yarışın içerisinde var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İZMİR HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL

Ufuk Kahraman bu sezon diğer İzmir temsilcileri Altay ve Göztepe ile 1. Lig çatısı altında mücadele edecekleri için çok heyecanlı olduğunun da altını çizerek "İzmir hak ettiği yerde değil. Maalesef süreç eksik yönetiliyor. Altay ve Göztepe ile yarışmak beni çok heyecanlandırıyor.

Umarım İzmir'in kazanacağı bir sezon olur. Zor bir yıl bizi bekliyor" şeklinde yorumda bulundu.

İLK CENGİZ ARAYIP TEBRİK ETTİ

ALTINORDU'NUN teknik direktörü Ufuk Kahraman, yeni görevi sonrası tebrik etmek için ilk olarak kulübün yetiştirdiği yıldız isimlerden Cengiz Ünder'in aradığını kaydetti. Şu sıralar Marsilya forması giyen Cengiz'in eski hocasına "Sana güveniyorum hocam. Yeni görevin sebebiyle çok mutlu olduk" dediği öğrenildi. Cengiz dışında Barış Alıcı, Kerem Alıcı, Alican Özfesli gibi oyuncuların da arayıp Kahraman'ı tebrik ettiği gelen haberler arasında.

YENİ YILDIZLAR YOLDA

ALTINORDU'NUN yeni teknik patronu Ufuk Kahraman, yeni sezonda birçok genç yıldızın ismini duyurmak istediklerini kaydetti. Son olarak Burak İnce ve Enis Destan gibi yıldızların transferin ardından bu sezon parlayan Ali Emre, Furkan Metin ve Emircan Gürlük gibi yıldızların da TFF 1. Lig'e damgasını vurması bekleniyor. Kahraman yeni yıldızlarını duyurmaya devam edeceklerini söyleyerek "Çünkü bu misyonumuz kaybolursa Altınordu'nun ışığı da kaybolur" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

ALTINORDU'DA Türk futbolunda eşine rastlanmaz şekilde kesintisiz 10 yıl süren teknik direktörlük dönemi önceki gün sona eren Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli kulüpte geçirdiği zamana yakışan bir ayrılıkla yuvasına veda etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan'la birlikte Bucaspor'da 5, Altınordu'da 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldır omuz omuza çalışan Hüseyin Eroğlu, görevinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Veda konuşmasında sesi titreyen 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Mehmet Bey'le beraber başladığımız bu zorlu yolda birbirimize kenetlendik. Kendisinin hayatımda çok önemli bir yeri vardır, bugüne gelmemin en büyük etkenlerinden biri Mehmet Bey'dir. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

MİSYONUMUZU TAMAMLADIK

"HAYALİMDE hep böyle bir ayrılık vardı" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti: "Ayrılırken helalleşmek, birbirine sonuna kadar destek olmak çok değerli. Buradaki misyonumuzu tamamladık. Burası benim için çok değerlidir."

BAŞKAN ÖZKAN: BURASI YUVAN

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'de bir takımın başında aralıksız en uzun süre görev yapan Hüseyin Eroğlu'na, "Burası senin yuvan. İstediğinde 7-24 her zaman gelebilirsin. Kapımız sana sonuna kadar açık" mesajı verdi. Başkan Özkan, "Bir yenilenme gerekikadar yordu. Kariyer planımızda vardı.

Beraber oturup karar verdik. Daha 49 yaşında, önünde zaman var. Başarılar diliyorum. Biz her zaman beraberiz. Her zaman onun yanında olacağım. El sıkışarak ayrılıyorsak, pazara kadar değil mezara kadar olur. Tam zamanı geldi, olgunluğunun en iyi döneminde" dedi.

Halil FİNCAN