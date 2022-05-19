Yunusemre judoda yıldız gibi parladı

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'na damga vurdu, Manisa'ya 3 madalya kazandırdı. Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'na 63 ilden 933 sporcu katıldı. Manisa'yı temsil eden mavi-beyazlı judocular, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere 3 madalyayla dönüp, kentin gurur kaynağı oldu.

BUĞRA FİLİZ ŞAMPIYON OLDU

Yunusemre Belediyesporlu judoculardan Buğra Filiz 46 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Emin Levent Yelkenci 55 kiloda Türkiye ikincisliğini, Ceylin Nisa Dalkara da 48 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Sporcuları tebrik eden Yunusemre Belediyespor Antrenörü Halil Atmaca, "Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, kulüp başkanımız Arif Alkan'a ve sporcu velilerimize teşekkür ediyoruz. Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu başarıları milli takım seviyesinde de devam ettireceğiz" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK