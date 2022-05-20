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Haberler Spor Altekma’da Oğuzhan gitti

Altekma’da Oğuzhan gitti

20.5.2022

Altekma’da Oğuzhan gitti
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da devre arasında Halkbank'tan 1.5 yıllığına transfer edilen pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı, Başkent ekibine geri döndü. Halkbank'ın oyuncunun sözleşmesine koydurduğu özel maddeye dayanarak Oğuzhan'ı yeniden kadrosuna dahil ettiği bildirildi. 29 yaşındaki voleybolcu başarılı performansıyla Altekma'nın ligde çıkışa geçmesini sağlamış ve A Milli Takım'a davet edilmişti. Oğuzhan bu iki kulüp dışında daha önce Galatasaray'da 2012- 2013, Düzce Belediyespor'da 2013-2014, 2016-2017, Afyon Belediyesi Yüntaş'da 2017-2018, 2018-2019 ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 2019/20, 2019/20 sezonlarında görev yapmıştı.
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