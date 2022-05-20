Arkas gaza bastı

AXA Sigorta Efeler Ligi İzmir ekiplerinden Arkas Spor transferde gaza bastı. Mavi beyazlıların eski liberosu Ahmet Karataş ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Daha önce 2015-2017 yılları arasında 2 sezon İzmir temsilcisinde görev yapan 31 yaşındaki voleybolcu, 4 sene Fenerbahçe forması giydikten sonra son olarak geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oynadı. 2017/18 Türkiye Kupası'nda en iyi libero seçilen oyuncu, 1 kez Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

LAGUMDZIJA DA KALDI

Arkas Spor, 2001 doğumlu smaçör Mirza Lagumdzija ile de sözleşme yeniledi. Bosna Hersek doğumlu milli voleybolcu Mirza Lagumdzija, voleybol hayatına Arkas Spor'da başladı. 2020- 2021 sezonunda çifte lisansla TVF Erkekler 1.Ligi ekiplerinden Saint Joseph forması da giyen başarılı oyuncu, bu sezon Arkas Spor ile Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.