Baba-oğul dayanışması

DENİZLİ 1. Amatör Küme B Grubu'nda 34 puanlı Çıtakspor'un ardından 26 puanla 2. sırada bulunan Çivril temsilcisi Gürpınarspor'da 41 yaşındaki baba Muhammet Ali Kılıç ile oğlu 18 yaşındaki Kerim Kılıç takımlarının Play-Off'a kalabilmesi için ter döküyorlar. Gürpınarspor'un zirve mücadelesinde birlikte ter döken baba-oğul oynadıkları güzel futbolla taraftarların da takdirini kazanıyor. Pamukkale Fatihspor maçında beraber oynayan ve 10 numaralı formasıyla ofansif orta saha oynayan baba Muhammet Ali ve 8 numaralı formasıyla orta sahada görev yapan oğlu Kerem, 7-2'lik skorla farklı galibiyette pay sahibi oldu. Tam bir futbol sevdalısı olan Kerem, babasının izinden gittiğini belirtirken, baba Muhammet Ali Kılıç ise tecrübesini oğlu ve takımdaki gençlere aktardığını söyledi. ■ SEBAHATTİN ALP

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